La donna dell’anno 2020 secondo Billboard è Cardi B. La rapper è riuscita a ritagliarsi il ruolo di assoluta protagonista in questo tormentato anno secondo la rivista musicale più importante al mondo. Tra le motivazioni non solo il successo della sua hit WAP, ma anche e soprattutto il suo attivismo politico. Una scelta però che non ha trovato tutti d’accordo, e che ha portato una pioggia di critiche sulla femcee, che ha prontamente risposto sui social.

Billboard: Cardi B è la donna del 2020

Come ogni anno, anche nel 2020 Billboard ha assegnato i premi Women in Music, i premi assegnati alle donne protagoniste nel mondo della musica. Il riconoscimento più importante, quello di Woman of the Year, è andato un po’ a sorpresa a Cardi B.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/iamcardib/

Queste le motivazioni ufficiali: “In un anno diverso da qualsiasi altro, Cardi B ha continuato a prosperare con la sua WAP in cima alla classifica Hot 100, con una nuovissima collezione Reebok e con il suo attivismo politico“. Di seguito il post con l’annuncio:

Cardi B risponde alle polemiche

La 28enne rapper americana è stata travolta subito dopo l’annuncio da una pioggia di polemiche. Non tutti sono d’accordo con la sua vittoria, che arriva dopo il successo nel 2019 di Billie Eilish, soprattutto perché quest’anno ha pubblicato solo una canzone, WAP.

Ma Cardi non è persona da farsi scivolare tutto addosso, e con un video sui social ha risposto direttamente a chi la critica, sottolineando come è vero che ha pubblicato una sola canzone, ma dal successo straordinario, tanto da ricevere in tre mesi sei dischi di platino.

Parlando poi del suo impegno politico, ha dichiarato: “Per oltre un anno ho utilizzato la mia piattaforma per spingere tutti ad andare a votare, non solo quando Joe Biden stava affrontando Trump. Vi ho informati sui vostri senatori, vi ho informati sui distretti e sulle elezioni di medio termine. Ho usato i miei soldi, i miei soldi, per incontrare candidati come Bernie. Sono volata da loro, stanca dopo i miei show. Sì, ero proprio io, bitch“.

