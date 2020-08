Cardi B e Megan Thee Stallion, Wap: il video del nuovo singolo delle due rapper americane, con ospiti anche Normani e Kylie Jenner.

Grande uscita nella scena rap americana. Cardi B e Megan Thee Stallion hanno unito le forze nel nuovo singolo Wap. Per l’occasione le due rapstar americane hanno anche pubblicato un video ufficiale, griato da Colin Tilley, in cui sono presenti con dei cameo preziosi anche guest star come Normani e Kylie Jenner. Un brano destinato a scalare le classifiche negli Stati Uniti e probabilmente anche nel resto del mondo.

Cardi B e Megan Thee Stallion, Wap: il video

Il brano si basa su un sample di There Is Some Whores in This House, brano di Frank Ski del 1992. Un pezzo duro e puro, un rap che sembra voler lanciare il guanto di sfida alla grande rivale delle due artiste, Nicki Minaj, in questo momento impegnata con la prossima nascita del suo primo erede.

Cardi B e Megan Thee Stallion insieme in Wap

Per la prima volta dunque le due femcee uniscono le loro forze. Non sappiamo ancora però se Wap sarà il primo singolo estratto dal nuovo album di Cardi B, previsto per il prossimo autunno. Ricordiamo che la rapper americana ha debuttato con Invasion of Privacy nel 2018, un album pluripremiato, con un grandissimo successo di pubblico e capace di vincere anche il Grammy per il miglior album rap 2019.

Dal canto suo, Megan è l’ultima grande rapstar partorita dall’industria musicale americana. Un’artista capace di ottenere grandissimo successo soprattutto con la super hit Savage, lanciata anche in versione remix con Beyoncé. E se riesci a conquistare Queen B, vuol dire che di talento ne hai davvero da vendere.

