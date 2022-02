Lulù Selassié è una grande fan di Cardi B e quando il Grande Fratello Vip le ha chiesto chi volesse interpretare per la serata Rock Star Party organizzata ieri sera, ha scelto proprio la rapper di Bodak Yellow.

Dopo essersi vestita e truccata come la sua idola , Lulù Selassiè ha anche intonato il verso che la rapper canta in Clout, brano di Offset.

Il video è stato notato da una fan americana della cantante che su Twitter lo ha condiviso scrivendo: “Non questa ragazza del Grande Fratello italiano che rappa il verso di Cardi B in Clout, potrei adorarla!”

Not this girl from Big Brother Italy rapping Cardi’s “clout” verse 😩 i might have to stan pic.twitter.com/OLOMaWiln1

