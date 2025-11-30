Cardano punta alla resilienza

Cardano sta attraversando una fase di transizione importante, accompagnata da nuove dichiarazioni del fondatore Charles Hoskinson, che ha delineato una visione di lungo periodo per il progetto. In una recente intervista, Hoskinson ha affermato che ADA punta a rafforzare la propria posizione nel mercato, ponendo al centro l’affidabilità dell’infrastruttura e la capacità del protocollo di resistere alle turbolenze cicliche del settore crypto.

Il fondatore ha chiarito che l’obiettivo non è solo quello di rendere ADA una blockchain tecnicamente avanzata, ma soprattutto una delle piattaforme distribuite più affidabili mai costruite. Una visione che non esclude errori o problemi lungo il percorso, ma si concentra sulla capacità del protocollo e della community di affrontarli in modo strutturato.

Le analisi di lungo periodo mostrano uno scenario prudente ma non privo di possibilità. Secondo le stime di CoinCodex, Cardano potrebbe raggiungere in futuro livelli di prezzo superiori a quelli attuali, con una crescita graduale proiettata negli anni successivi. Le previsioni indicano un possibile progresso nel tempo, pur in un contesto in cui il sentiment del mercato resta debole e dominato da una condizione di “Extreme Fear” secondo l’indice Fear & Greed.

Nel panorama delle nuove soluzioni blockchain, Bitcoin Hyper sta attirando attenzione grazie al suo approccio orientato alla scalabilità del network Bitcoin. Il progetto utilizza una Layer-2 basata sulla Solana Virtual Machine (SVM) per rendere le transazioni BTC più rapide, meno costose e compatibili con funzionalità avanzate come smart contract, applicazioni DeFi e interoperabilità cross-chain. Il token HYPER costituisce il centro operativo dell’ecosistema, in quanto è necessario per pagare le commissioni di transazione sulla Layer-2. I titolari di HYPER potranno fare subito staking per ottenere ricompense passive in base a un APY dinamico.