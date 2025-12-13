Carcinoma ovaio Abruzzo

L’algoritmo terapeutico e l’uncinetto insegnato dalla nipote sono due strumenti che aiutano le donne a fronteggiare la chemioterapia. La medicina di precisione e la narrazione visiva della malattia si incontrano in un evento che unisce l’aggiornamento scientifico di alto profilo all’umanizzazione delle cure.

L’evento, promosso con il contributo dell’associazione “Voi & Noi Insieme” della Clinica oncologica di Chieti-Ortona, si apre con il focus scientifico e culmina con l’inaugurazione della mostra “La mia vita in uno scatto”. La parte scientifica è sotto la responsabilità di Consiglia Carella, oncologa dell’ospedale di Chieti, e fa il punto sull’esperienza clinica in Abruzzo e Molise.

Il corso Ecm “Carcinoma dell’ovaio e dell’endometrio: sfumature di PARPi e di Immuno” approfondisce il risvolto clinico delle differenze farmacologiche tra i diversi inibitori di PARP e il ruolo dell’immunoterapia. Gli esperti analizzeranno il valore dell’algoritmo terapeutico, mettendo a confronto esperienze cliniche reali per definire la strategia più efficace.

La mostra “La mia vita in uno scatto” raccoglie i ritratti di donne colpite da patologie ginecologiche e racconta il supporto dei familiari, la speranza e la resilienza quotidiana. Le immagini mostrano anche il coraggio di mostrare il corpo segnato e infrangono la barriera del pudore e della paura.

L’evento è realizzato con il supporto tecnico di Intégrée House City Beauty Farm per il make-up e si può iscrivere al corso scientifico inviando un’E-mail alla segreteria organizzativa gestita da CDG Eventi.