Pazienti che non hanno opzioni di trattamento. Sono i malati di carcinoma differenziato della tiroide refrattario al radioiodio, una terapia che si usa quando i pazienti presentano rischio elevato di recidiva di malattia, asportazione incompleta del tumore o metastasi a distanza. Si tratta di pazienti con prognosi sfavorevole con una sopravvivenza stimata media da tre a cinque anni dalla diagnosi di lesioni metastatiche. Per loro arriva dal congresso dell’American Society of Clinical Oncology una notizia positiva: la molecola cabozantinib allunga il tempo libero dalla malattia rispetto al placebo.

“A seguito della progressione, dopo una terapia con farmaci mirati contro VEGFR i pazienti con carcinoma differenziato della tiroide RAI-refrattari attualmente non hanno a disposizione uno standard di cura, di conseguenza i risultati positivi dello studio COSMIC-311 costituiscono un progresso clinico importante per chi necessita di ulteriori opzioni terapeutiche,” ha affermato Marcia S. Brose, M.D., Ph.D., Full Professor of Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery e Director of the Center for Rare Cancers and Personalized Therapy presso l’Abramson Cancer Center della University of Pennsylvania, e sperimentatore principale dello studio COSMIC-311. “Il miglioramento significativo della sopravvivenza libera da progressione e il trend favorevole della sopravvivenza globale suggeriscono che cabozantinib possa costituire una nuova opzione di trattamento importante per questi pazienti”.

Cabozantinib ha dimostrato una riduzione significativa del rischio di progressione di malattia o di morte del 78% rispetto al placebo. Inoltre è stata osservata una riduzione delle dimensioni delle lesioni principali nel 76% dei pazienti trattati con cabozantinib rispetto al 29% di quelli trattati con placebo. Infine, il profilo di sicurezza di cabozantinib è stato coerente con quello precedentemente osservato e gli eventi avversi sono risultati gestibili con l’aggiustamento del dosaggio.

Il carcinoma differenziato della tiroide RAI refrattario

Nel 2020 sono stati diagnosticati più di 580.000 nuovi casi di carcinoma tiroideo a livello mondiale, numeri che fanno del tumore della tiroide la nona neoplasia più comune a livello globale, con un’incidenza tre volte maggiore nelle donne rispetto agli uomini. I tumori della tiroide comprendono le forme differenziate, midollare e anaplastica. I tumori differenziati della tiroide costituiscono circa il 90-95% dei tumori tiroidei: comprendono le forme papillare, follicolare e a cellule di Hürthle. Il carcinoma differenziato della tiroide (DTC) viene comunemente trattato con la chirurgia, seguita da ablazione con iodio radioattivo del tessuto tiroideo residuo, ma circa il 5 -15% dei casi è resistente al trattamento con RAI.

I pazienti con DTC RAI refrattario hanno una prognosi sfavorevole con una sopravvivenza stimata media da tre a cinque anni dalla diagnosi delle lesioni metastatiche.