Carceri, critiche alla linea Meloni: “Servono provvedimenti urgenti”

Il senatore del Pd Filippo Sensi critica la premier Giorgia Meloni per la sua gestione delle carceri, affermando che ha perso un’importante occasione per dimostrare leadership. Secondo Sensi, la situazione carceraria è un’emergenza che richiede risposte immediate, come un provvedimento di clemenza o un indulto. Accusa Meloni di essere “prigioniera della destra”, temendo di sfidare il suo elettorato e di non avere il coraggio di proporre soluzioni concrete per alleviare la situazione nelle prigioni e per i detenuti.

Pier Ferdinando Casini interviene sul tema, definendo l’indulto come un intervento emergenziale necessario. Esprime preoccupazione che le intenzioni della premier possano non concretizzarsi, lamentando l’assenza di azioni che possano realmente migliorare la situazione insostenibile dei detenuti.

Riccardo Magi di Più Europa esprime una forte critica alla risposta di Meloni al sovraffollamento carcerario, definendola irresponsabile e contraria ai principi di giustizia. Sostiene che il governo sta solo cercando di aumentare i posti in carcere anziché affrontare il problema con misure alternative alla detenzione, in particolare per i reati minori. Magi contesta anche l’usufrutto delle parole di Papa Francesco, poiché la priorità del governo sembra essere la costruzione di nuovi istituti penali, piuttosto che la promozione di misure che favoriscano la reintegrazione sociale dei detenuti. In questo contesto, l’attenzione si sposta sull’approccio repressivo del governo, sottolineando l’inadeguatezza delle risposte attuali rispetto alle reali esigenze del sistema carcerario.