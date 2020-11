“Quello che l’amministrazione sta facendo è inadeguato ad affrontare la situazione nelle carceri, ad oggi molto preoccupante. Personalmente ho riscontri sul territorio che il provvedimento varato dal governo non sta sortendo gli effetti sperati, essendo anche più restrittivo di quello fatto nella fase 1. Sono pochi quelli che, pur dovendo scontare pene bassissime, vanno ai domiciliari e intanto gli spazi vitali nelle carceri si riducono. Io vado avanti a oltranza fino a quando non ci sarà il varo di provvedimenti adeguati a far diminuire la popolazione detenuta. E’ lì che bisogna intervenire subito”. Rita Bernardini, radicale pura e battagliera racconta all’Adnkronos la sua guerra contro il sovraffollamento negli istituti penitenziari oggi minacciati e ulteriormente schiacciati dal virus. Al terzo giorno di sciopero della fame è tra i sessanta “soldati” schierati in campo: a condividere il sacrificio colleghi radicali ma anche familiari di detenuti.

