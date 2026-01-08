Carcere in Uganda

L’Uganda è tra i primi cinque Paesi al mondo con il maggior sovraffollamento carcerario. La Commissione per i diritti umani ugandese lancia l’allarme, condannando il sovraffollamento delle carceri come una violazione dei diritti umani. Il sovraffollamento delle carceri ugandesi è diventato una grave emergenza umanitaria nazionale, con le strutture che operano al di là della loro capacità. La Commissione per i diritti umani ugandese ha espresso preoccupazione per le condizioni disumane all’interno delle carceri, che rappresentano una seria minaccia per la salute e la dignità dei detenuti. La situazione è considerata una violazione dei diritti umani e richiede un’azione immediata per affrontare il problema del sovraffollamento carcerario.