Carcere e Anziani: Una Lettera per la Giustizia Umana

Il caso di Antonio Russo, 87enne detenuto a Rebibbia, è al centro di una lettera aperta indirizzata al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, Marina Finiti, firmata dall’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e da Fabio Falbo, anch’essi detenuti. Nella missiva viene sollevata la questione della condizione dei detenuti ultrasettantenni, definiti “nonnetti”, evidenziando che nel reparto G8 di Rebibbia ci sono cinque detenuti over 80.

Alemanno e Falbo raccontano che Antonio Russo è in carcere dal 2022 con una condanna di 12 anni per omicidio e che le sue condizioni di salute sono peggiorate nel corso della detenzione. Nonostante ciò, la richiesta di detenzione domiciliare è stata respinta dal Tribunale, che ha ritenuto sufficiente la cura ricevuta in carcere, citando anche una “pericolosità sociale” da non sottovalutare.

I firmatari richiamano la sentenza della Corte Costituzionale 56/2021, che prevede che i condannati sopra i 70 anni possano accedere alla detenzione domiciliare e pongono interrogativi sulla funzionalità del sistema penale nei confronti di persone anziane, sottolineando l’incoerenza tra la necessità di rieducazione sancita dalla Costituzione e le condizioni di vita in carcere per i detenuti molto anziani.

Alemanno e Falbo concludono la lettera chiedendo maggiore umanità e giustizia per i detenuti anziani come Antonio Russo, avvertendo contro il rischio di lasciarli morire in isolamento e dolore.

