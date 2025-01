Carcere e 10.000 euro di multa

Lasciare animali da soli in casa può comportare sanzioni economiche e penali. In Italia, è possibile incorrere in multe fino a diecimila euro in situazioni specifiche. La legge consente di lasciare un animale domestico da solo, purché riceva le cure adeguate, ma più a lungo rimane solo, maggiore è il rischio di sanzioni. Se un cane è lasciato in giardino legato, si potrebbe configurare il reato di abbandono. La valutazione della situazione è lasciata a un giudice, che considererà fattori come l’età dell’animale, le sue condizioni di salute e il suo addestramento. Un cane in salute, con accesso a cibo e acqua, presenta meno rischi. Tuttavia, se viene riscontrato il reato di abbandono, la multa può variare da mille a diecimila euro, con la possibilità di un arresto fino a un anno.

In Italia, il numero di animali domestici ha superato quello della popolazione umana, con circa 62,1 milioni di esemplari contro 59,11 milioni di abitanti. Questo aumento è stato accentuato dalla pandemia di Covid-19, che ha portato molte persone ad adottare animali. Secondo ricerche, cani e gatti predominano tra gli animali domestici, ma anche altre specie come pesci, tartarughe e conigli hanno visto un incremento significativo.

Negli ultimi tre anni, molti italiani hanno adottato animali per affrontare la solitudine e l’isolamento durante la pandemia. Un’indagine condotta da Altroconsumo su un campione di 1.058 cittadini ha cercato di capire il rapporto degli italiani con i propri animali domestici. Le regole riguardanti la cura degli animali e le sanzioni per l’abbandono sono dunque sempre più rilevanti, considerando l’aumento delle adozioni e la presenza crescente di gli animali nelle case degli italiani. È fondamentale garantire che gli animali siano trattati con rispetto e attenzione, per evitare conseguenze legali e per il loro benessere.