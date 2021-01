FERRARA – E’ stato condannato a tre anni per tortura e lesioni personali Pietro Licari, 51 anni, agente della polizia penitenziaria del carcere di Ferrara, accusato di tortura nei confronti di un detenuto. Vittima Antonio Colopi, un 26enne che stava scontando 14 anni per omicidio, fatto spogliare e picchiato ripetutamente. La sentenza è stata emessa in abbreviato da un giudice che ha riconosciuto anche “la crudeltà e violenza grave”. Il Pm Isabella Cavallari aveva chiesto tre anni e sei mesi. Oltre all’agente condannato il giudice ha deciso di rinviare a giudizio altri due agenti e un’infermiera, accusata di falso e favoreggiamento. Dopo l’aggressione il detenuto, assistito dall’avvocato Paola Benfenati, venne trasferito a Reggio Emilia. La sentenza, una delle prime per questo tipo di reato, ha concesso all’imputato le attenuanti generiche, riconosciute equivalenti alle aggravanti.

I fatti risalgono al settembre del 2017, quando i tre agenti della penitenziaria entrarono nella cella d’isolamento in cui si trovava il detenuto per fare una perquisizione. Secondo la ricostruzione mentre uno di loro resta di guardia in corridoio, gli altri due cominciano a vessare il prigioniero. Il più alto in grado, un sovrintendente di 55 anni, gli avrebbe intimato di restare a dorso nudo e dopo averlo fatto inginocchiare lo avrebbe preso a calci. Dopo averlo ammanettato avrebbe continuato a colpirlo ferocemente, fino alla reazione del carcerato che con una testata lo aveva colpito al volto. Picchiato ancora, le richieste d’auto furono inutili. Alla fine del pestaggio, gli agenti si allontanarono lasciandolo ammanettato, fin quando non venne notato da un medico del carcere durante un giro nelle sezioni.

Per il sovrintendente Geremia Casullo e per i due assistenti capo, Pietro Licari di 51 anni e Massimo Vertuani di 49, il pm Isabella Cavallari aveva chiesto il processo. Licari ha scelto il rito abbreviato, gli altri due subiranno un processo ordinario. Nei guai anche l’infermiera del carcere Eva Tonini, 39 anni, accusata di favoreggiamento e falso per aver dichiarato di aver visto il detenuto sbattere la testa contro la porta blindata. Di falso e calunnia potrebbero essere chiamati a rispondere anche gli agenti che nei loro rapporti hanno scritto di essersi difesi da un’aggressione. Il detenuto era stato condannato in abbreviato per aver ucciso un cuoco con cui lavorava.