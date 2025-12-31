Carcere di Cremona in crisi

Nei giorni scorsi, una delegazione cremasca ha effettuato una visita alla Casa Circondariale di Cremona. La delegazione era composta da Edoardo Vola, consigliere provinciale, Damiano Cattaneo, sindaco di Capralba e membro del Comitato Ristretto dell’Assemblea dei Sindaci, Alessio Maganuco, presidente Arci Porto Sicuro, Elena Crotti, segreteria provinciale PD Cremona, e Matteo Cigognini, segretario provinciale Giovani Democratici.

Durante la visita, è emersa una situazione di forte criticità legata al sovraffollamento dell’istituto. La capienza regolamentare è di 380 posti, ma la popolazione detenuta attuale è di circa 600 unità, con il 40% di italiani e il restante di nazionalità straniera. Un dato particolarmente significativo è quello relativo ai “giovani adulti”, ovvero detenuti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che sono 53, molti dei quali trasferiti dal IPM Beccaria, con un’età media molto bassa.

Per quanto riguarda la composizione dei reati, tra i detenuti stranieri prevalgono condanne per reati di natura patrimoniale e legati agli stupefacenti, spesso riconducibili a condizioni di fragilità e marginalità sociale. Tra i detenuti italiani, si registra un aumento dei reati legati ai maltrattamenti in ambito familiare.

La situazione del personale è altrettanto preoccupante, con 141 agenti di Polizia Penitenziaria in servizio a fronte di una dotazione organica prevista di circa 154 unità. Nonostante i 40 nuovi inserimenti avvenuti nell’ultimo anno, altrettante sono state le cessazioni dal servizio o trasferimenti. Anche gli altri comparti sono in sofferenza, con figure intermedie come ispettori amministrativi e figure educative fortemente sottodimensionate rispetto al carico di lavoro.

La combinazione tra carenza di risorse umane ed economiche unite al cronico sovraffollamento incide pesantemente sulla qualità della vita di tutta la comunità, personale e detenuti, oltre che sulla possibilità di sviluppare progettualità efficaci per il recupero e il reinserimento sociale delle persone detenute al termine della pena. La delegazione ritiene necessario avviare una riflessione strutturata con istituzioni ed associazioni di categoria su come costruire una comunità sensibilizzata ed accogliente, in linea ai dettami della carta costituzionale, anche attraverso azioni di promozione di percorsi lavorativi e di ri-socializzazione delle persone recluse.