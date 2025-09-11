Carcasse di cani e maltrattamenti a Taurisano in Puglia

Un sopralluogo congiunto di guardie zoofile, polizia locale e veterinari della Asl ha rivelato una scoperta inquietante nelle campagne di Taurisano, in provincia di Lecce. All’interno di un rustico sono state trovate carcasse di cani, ossa e residui di pellame, segni di possibili maltrattamenti animali e combattimenti clandestini.

Tra gli oggetti rinvenuti vi era una scatola di alluminio fissata a una corda, utilizzata per addestrare i cani ad aggredire. Gli investigatori ipotizzano che alcuni animali siano stati impiegati come vittime in combattimenti, mentre altri siano stati addestrati per diventare cani da lotta.

La situazione ha attirato l’attenzione dell’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (Leidaa) e dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali. Brambilla ha descritto il caso come “gravissimo” e ha sottolineato l’importanza della Legge Brambilla, che riconosce gli animali come esseri senzienti con diritti.

La normativa attuale prevede pene severe: fino a 3 anni di carcere e 45.000 euro di multa per maltrattamento che provoca la morte dell’animale; per i combattimenti clandestini, gli organizzatori possono ricevere pene fino a 4 anni di reclusione e 160.000 euro di sanzione. Anche i partecipanti a tali attività possono essere puniti, con pene fino a 2 anni di carcere e 30.000 euro di multa.

Brambilla ha ribadito che le norme esistono e devono essere applicate con rigore, ringraziando le forze dell’ordine per il loro operato e chiedendo che i responsabili vengano identificati e puniti.