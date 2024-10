Carburanti, Unem: con l’allineamento delle accise per le famiglie maggiore esborso di 2 miliardi l’anno

Attualmente, il carico fiscale sulle accise e l’IVA sulla benzina è di 1,041 euro al litro, di cui 0,313 euro è l’IVA, pari al 60% del prezzo al consumo. Per il gasolio, il carico fiscale è di 0,909 euro al litro, con un’IVA di 0,292 euro, corrispondente al 56%. Questo colloca l’Italia come il paese con la più alta tassazione sul gasolio tra i 27 stati membri dell’Unione Europea. Unem, l’Unione energetica, ha commentato la possibilità che il Governo intenda allineare le aliquote fiscali in risposta alle raccomandazioni della Commissione Europea riguardanti i sussidi ambientali dannosi (SAD). Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), tale allineamento non comporterebbe necessariamente un aumento delle accise sul gasolio.

Il “Catalogo dei SAD e dei SAF”, pubblicato nel 2022, considera come SAF i sussidi a favore di specifiche categorie professionali, quali agricoltori e autotrasportatori, e evidenzia la disparità fiscale tra benzina e gasolio, che ammonterebbe a circa 3,4 miliardi di euro. Se si adottasse un allineamento che equiparasse l’accisa del gasolio a quella della benzina, si prevederebbe un incremento immediato del prezzo al consumo del gasolio di 13,5 centesimi al litro, compresa l’IVA del 22%.

Unem ha calcolato che questo aumento porterebbe a un esborso aggiuntivo per le famiglie di quasi 2 miliardi di euro, ovvero circa 70 euro all’anno per le 26 milioni di famiglie italiane. Inoltre, l’aumento del prezzo del gasolio avrebbe ripercussioni anche sul trasporto di merci e passeggeri, particolarmente per i mezzi pesanti che non beneficiano delle attuali agevolazioni fiscali.

In questo contesto, Unem ha espresso la speranza che il Governo intervenga in modo più ampio, rivedendo la fiscalità su tutti i prodotti energetici in base alla loro impronta carbonica, in linea con la revisione della direttiva sulla tassazione energetica a livello europeo. L’associazione ha inoltre sottolineato l’importanza di rivedere anche la fiscalità sui prodotti rinnovabili, come i biocarburanti, attualmente tassati allo stesso modo dei prodotti fossili.