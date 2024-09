Carburanti, al Mimit è ancora fumata nera: posizioni distanti con i gestori sulla riforma

Fumata nera al tavolo di discussione sul disegno di legge (ddl) Carburanti, tenutosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I sindacati hanno comunicato che ci sono ancora notevoli distanze tra le posizioni delle organizzazioni dei gestori e del governo, durante le trattative di riforma del settore. I gestori degli impianti di vendita di carburanti hanno richiesto modifiche “sostanziali” al testo, avvertendo che potrebbero ricorrere allo sciopero. A conclusione dell’incontro con il ministro Urso, hanno confermato lo “stato di agitazione della categoria”, con assemblee in corso in tutto il Paese, e stanno considerando iniziative politico-sindacali per opporsi al ddl Carburanti, già presentato al Consiglio dei Ministri ma non ancora approvato.

Le organizzazioni di categoria hanno espresso al governo che non resteranno inerti di fronte ai tentativi delle compagnie petrolifere di imporre contratti precari a tutta la categoria dei lavoratori. Inoltre, hanno rifiutato la pratica consolidata di eludere la contrattazione collettiva prevista dalle leggi. I gestori hanno chiesto misure concrete, come la chiusura di almeno 7.000 impianti considerati inefficaci, l’introduzione di regole più severe per gli attuali titolari di impianti, e una transizione verso nuove fonti energetiche non fossili negli impianti già operativi, per contribuire così alla transizione energetica.

Il Ministero ha annunciato che entro 48 ore si terrà una nuova riunione ristretta per affrontare i temi della riforma in modo tecnico, con l’obiettivo di giungere a una decisione entro dieci giorni. È poco probabile che il ddl di riforma venga presentato nel prossimo Consiglio dei Ministri. Il nuovo incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti dei gestori, delle compagnie petrolifere e tecnici del Ministero, configurandosi come un tavolo strettamente tecnico anziché politico. Sono stati invitati i rappresentanti dei gestori a trovare un compromesso tra le loro posizioni da presentare durante l’incontro, dove verranno discussi tutti i temi in questione.