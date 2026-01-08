Carbonara Day in Italia

Oggi è una festa nazionale, anche se non è indicata sul calendario, ed è un giorno importante per l’Italia e per gli amanti della buona tavola. Il 6 aprile è il Carbonara Day, una giornata dedicata alla pasta più amata di sempre.

La carbonara ha una ricetta che divide il pubblico degli amatori, con discussioni sugli ingredienti come guanciale o pancetta e pecorino o parmigiano. Tuttavia, resta una delle paste più amate in Italia, secondo una ricerca Doxa-AIDEPI è tra le 3 ricette del cuore dei Millennials, insieme a pasta al forno e spaghetti al pomodoro. Inoltre, è la preferita in assoluto dal 18 per cento degli italiani.

Il Carbonara Day è stato voluto dai pastai di AIDEPI e IPO, che hanno deciso di dedicare una giornata a questa pasta italiana. Grazie a loro, oggi si può preparare un bel piattone di pasta senza sensi di colpa. La carbonara è una delle ricette italiane più amate in tutto il mondo e oggi è il giorno perfetto per cimentarsi in questa preparazione.