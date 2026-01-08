7.7 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Cucina

Carbonara Day in Italia

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Oggi è una festa nazionale, anche se non è indicata sul calendario, ed è un giorno importante per l’Italia e per gli amanti della buona tavola. Il 6 aprile è il Carbonara Day, una giornata dedicata alla pasta più amata di sempre.

La carbonara ha una ricetta che divide il pubblico degli amatori, con discussioni sugli ingredienti come guanciale o pancetta e pecorino o parmigiano. Tuttavia, resta una delle paste più amate in Italia, secondo una ricerca Doxa-AIDEPI è tra le 3 ricette del cuore dei Millennials, insieme a pasta al forno e spaghetti al pomodoro. Inoltre, è la preferita in assoluto dal 18 per cento degli italiani.

Il Carbonara Day è stato voluto dai pastai di AIDEPI e IPO, che hanno deciso di dedicare una giornata a questa pasta italiana. Grazie a loro, oggi si può preparare un bel piattone di pasta senza sensi di colpa. La carbonara è una delle ricette italiane più amate in tutto il mondo e oggi è il giorno perfetto per cimentarsi in questa preparazione.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Aggressione a Gioventù Nazionale
Articolo successivo
Viaggi in Cina
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.