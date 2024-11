Carboidrati: quanti dovremmo assumerne quotidianamente?

I carboidrati sono una delle principali fonti di energia per il corpo umano e sono essenziali per una dieta equilibrata. Spesso circondati da miti e malintesi, è fondamentale chiarire il loro ruolo e il modo corretto di integrarli nell’alimentazione quotidiana. I carboidrati, insieme a proteine e grassi, sono uno dei tre macronutrienti necessari per il funzionamento del nostro organismo, presenti principalmente in alimenti vegetali come cereali, legumi, verdure e frutta. Si dividono in carboidrati semplici, come glucosio e fruttosio, e complessi, come cereali integrali e legumi. I carboidrati semplici vengono assorbiti rapidamente, fornendo energia immediata, mentre quelli complessi richiedono più tempo per la digestione, garantendo un rilascio di energia più stabile e duraturo.

Tra i falsi miti sui carboidrati, c’è l’idea che “i carboidrati facciano ingrassare”. Sebbene l’eccesso calorico possa portare a un aumento di peso, i carboidrati integrali e complessi, se consumati con moderazione, non sono la causa diretta di incremento ponderale. Inoltre, la riduzione drastica dei carboidrati nella dieta può inizialmente favorire la perdita di peso, ma è difficile da mantenere a lungo termine e può provocare stanchezza e irritabilità a causa della carenza di glucosio, fondamentale per le funzioni cerebrali e muscolari. Un altro mito è che “tutti i carboidrati siano uguali”: in realtà, i carboidrati semplici provocheranno picchi glicemici rapidi, mentre quelli complessi offrono un rilascio più lento e duraturo di energia.

È importante mantenere un consumo equilibrato di carboidrati, in particolare quelli complessi, per sfruttare al meglio i loro benefici. Questi contribuiscono a regolare il metabolismo, a ridurre i livelli di colesterolo e a controllare il peso corporeo. Gli alimenti come pane integrale, riso, quinoa e legumi sono eccellenti fonti di carboidrati di qualità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che gli adulti assumano almeno 400 grammi di frutta e verdura al giorno e 25 grammi di fibre, mentre per i bambini le quantità variano in base all’età. Adottare un apporto equilibrato di carboidrati naturali è cruciale per una salute ottimale e per il benessere generale.