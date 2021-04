Il caso dell’Ecce homo, forse di Caravaggio scoperto in Spagna e che stava per andare all’asta a Madrid, apre un caso internazionale che coinvolge anche l’Italia e Genova. Perché nel museo civico di Palazzo Bianco, è conservato un Ecce homo, attribuito a Caravaggio e datato, anche se in modo discusso, nello stesso periodo cui viene ricondotta l’opera spagnola, 1605. E oltre alla scoperta di un presunto nuovo Caravaggio, si apre una competizione tra due opere assegnate al grande pittore, tra Genova e Madrid. Che forse potrebbe finire in un pareggio.

L’attribuzione dell’Ecce homo genovese a Caravaggio arriva da uno dei più grandi storici dell’arte italiani, Roberto Longhi che con la collega, storica dell’arte e museologa, Caterina Marcenaro ne indica la paternità nel 1954. La tela era stata scoperta in un deposito comunale, nel 1929 e inizialmente attribuita a un pittore caravaggesco, Lionello Spada. “L’opera genovese è oggi attribuita a livello internazionale a Caravaggio – spiega Maria Clelia Galassi, direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici dell’Università di Genova, professore di Storia del Restauro e una dei primi studiosi di tecniche diagnostiche applicate alle opere d’arte in Italia- con quell’attribuzione è stata prestata ed esposta all’estero. Noi non abbiamo però la certezza che sia di Caravaggio poiché non conosciamo la sua storia di provenienza e non abbiamo fonti o documenti sicuramente a essa riferibili. Come è stato evidenziato nel corso del Convegno che si è svolto a Genova nel 2019, il restauro del 1953, a opera di Pico Cellini, è stato particolarmente invasivo, anche con l’aggiunta di ombre superficiali, probabilmente a causa delle pessime condizioni di conservazione. In questa situazione è difficile giudicare con certezza l’autografia del dipinto sottostante, che comunque potrebbe essere di Caravaggio”.

Galassi mette in fila le date e la scarsa documentazione certa: “Nel 1605, Caravaggio realizzò per il cardinale Massimi un Ecce homo. Nel 1631 un Ecce homo viene citato a Napoli nell’inventario del funzionario spagnolo a Roma Juan de Lezcano, un importante collezionista di opere a lui contemporanee. Nel 1659 Lezcano portò l’opera con sé in Spagna”. Ecco dunque che una strada spagnola per l’Ecce homo era già nota. “Antonio Vannugli che ha studiato a fondo la collezione Lezcano ritiene che l’Ecce homo possa essere il quadro commissionato dal cardinale Massimi, nel 1605”. “Anche lo storiografo secentesco Gian Pietro Bellori – dice Galassi – attesta che l’Ecce homo che Caravaggio fece per il cardinale Massimi venne portato in Spagna”. Fino ad ora si pensava che quell’Ecce Homo, però, fosse il quadro appeso nelle sale genovesi. Invece.

Si apre dunque l’ipotesi che gli Ecce homo di Caravaggio siano due. Quello spagnolo, realizzato nel 1605, e quello genovese, più tardo, che potrebbe risalire al 1609, un anno prima della morte del pittore, avvenuta nel 1610. “E’ possibile che fossero due gli Ecce Homo realizzati da Caravaggio – indica Galassi – uno compiuto a Roma, quello ora ritrovato in Spagna, e un altro dipinto dall’artista in Sicilia, nel 1609, commissionato dal genovese Giannettino Doria, discendente di Andrea Doria e allora vescovo di Palermo. Il contatto tra la famiglia genovese e l’artista avvenne nel 1605 quando Caravaggio, fuggito da Roma, riparò per tre settimane a Genova, probabilmente ospite proprio a Palazzo del Principe, residenza dei Doria”. Che il quadro genovese abbia lasciato una “scia” in Sicilia è certo perché si trovano diverse copie secentesche dello stesso soggetto sull’isola. Ora si spalanca un’interessantissima stagione di studi sul quadro spagnolo, dopo che le autorità spagnole lo ha salvato dall’asta a Madrid.

Galassi indica che la nuova scoperta potrebbe non oscurare il Caravaggio genovese, ma semmai contribuire a scriverne la storia: “Dalle foto che ho ricevuto il quadro spagnolo ha innanzitutto bisogno di una profonda pulitura, dopo di essa potremo già capire meglio – aggiunge la storica dell’arte – poi anche le indagini diagnostiche potranno fornire ulteriori e preziose informazioni, anche se per entrambe le opere manca una documentazione che è fondamentale per attribuzioni certe. La cosa sicura è che la scoperta apre una nuova stagione di approfondimento su queste opere che potrebbe rivelare l’esistenza di due Ecce Homo, uno romano, precedente, e uno siciliano, successivo”. La vicenda è solo all’inizio.