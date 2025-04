Caratteristiche, problemi e come prendersene cura

Sai che esiste il cane albino? Questa condizione è dovuta all’assenza di melanina, responsabile della pigmentazione di pelle, pelo e occhi. I cani albini presentano specifiche caratteristiche morfologiche: pelle e tartufo rosa, labbra e palpebre chiare, e occhi molto chiari, che possono essere azzurri, grigi o verdi. È importante però confermare l’albinismo attraverso una diagnosi veterinaria, poiché richiede cure particolari.

I cani albini possono avere problemi di salute legati principalmente alla vista, alla pelle e all’udito. La mancanza di pigmentazione nell’iride può causare fotofobia, strabismo e nistagmo. Inoltre, l’assenza di melanina rende la loro pelle vulnerabile a scottature, ustioni e tumori. È comune che i cani albini siano anche sordi, sebbene non tutti lo siano.

Per prendersi cura di un cane albino, è fondamentale adottare alcune precauzioni. Per la vista, si consiglia di evitare ambienti troppo luminosi e di utilizzare giocattoli sonori per facilitarne l’orientamento. Esistono occhiali speciali, chiamati Doggles, per proteggere gli occhi dai raggi solari, ma vanno tolti quando è buio. Per la pelle, è importante applicare crema solare quando si esce e far indossare abiti leggeri che lo proteggano dal sole. È consigliato utilizzare prodotti delicati per l’igiene e prestare attenzione ai materiali del collare, poiché i cani albini possono essere più inclini ad allergie. Infine, il carattere di un cane albino può essere timido e diffidente: la socializzazione precoce è fondamentale per aiutarlo a superare queste paure.