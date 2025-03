Caratteristiche, particolarità e quale scegliere

Le razze di cani piccoli non sono solo adorabili, ma offrono anche affetto incondizionato e gioia in casa. Generalmente, questi cani pesano meno di 10 kg e non superano i 40 cm di altezza al garrese, rendendoli ideali per chi vive in appartamento e ama viaggiare. Tra le razze più popolari ci sono: Barboncino toy, Bassotto, Volpino di Pomerania, Maltese, Chihuahua, Yorkshire Terrier e Carlino, ciascuna con caratteristiche uniche.

Il Barboncino toy è intelligente e ipoallergenico, raggiunge un’altezza di 28 cm e pesa tra 2,5 e 4 kg, richiedendo toelettatura regolare. Il Bassotto ha un corpo lungo e zampe corte, pesa tra 4 e 9 kg ed è noto per il suo coraggio e istinto di caccia. Il Volpino di Pomerania, alto tra 20 e 28 cm e dal peso di 1,5-3 kg, è vivace e curioso, richiedendo spazzolature frequenti.

Il Maltese, con altezza di 20-25 cm e peso tra 3 e 4 kg, è un cane affettuoso e giocoso, con pelo setoso che richiede cure costanti. Il Chihuahua, la razza più piccola al mondo, pesa 1,5-3 kg e ha bisogno di socializzazione precoce. Lo Yorkshire Terrier, alto 20-23 cm e pesa circa 3 kg, è coraggioso e richiede toelettatura regolare.

Infine, il Carlino, originario della Cina, pesa tra 6 e 8 kg, ed è socievole e affettuoso, ma può soffrire di problemi respiratori. Scegliere la razza giusta dipende dalle proprie esigenze e stile di vita, per trovare il compagno a quattro zampe perfetto.