Caratteristiche e Prezzi delle Webcam: Guida Completa

Insta360 ha lanciato due nuove webcam, la Link 2 e la Link 2C, entrambe dotate di sensore 4K e funzionalità AI, già disponibili su Amazon. La Link 2 si distingue per un gimbal a 2 assi, che facilita le riprese in movimento, garantendo stabilità e inquadrature dinamiche. Al contrario, la Link 2C, priva di gimbal e più compatta, è adatta per un utilizzo più stazionario. La modelle precedente, Insta360 Link, presentava un gimbal a 3 assi.

Entrambi i modelli montano un sensore da 1/2″ che cattura più luce rispetto alle webcam tradizionali, migliorando la qualità delle immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione. Supportano la tecnologia HDR per ottimizzare il bilanciamento dei colori e ridurre problemi di sovraesposizione. Grazie all’intelligenza artificiale, le webcam offrono video in tempo reale in 4K a 30 fps, garantendo così immagini di alta qualità e migliori riproduzioni cromatiche. Il sistema di tracciamento AI permette alla webcam di seguire i movimenti dell’utente in modo automatico, attivabile tramite gesture.

Le webcam sono dotate di una Modalità Ritratto, utile per video di verifica, con diverse opzioni di risoluzione: 4K, 1080p e 720p, rendendole ideali per piattaforme come Instagram e TikTok. Offrono anche cancellazione del rumore AI, con tre modalità (Focus Voce, Annullamento Voci e Modalità Musica), consentendo l’uso della webcam anche come microfono.

Un’altra caratteristica interessante è la Modalità Whiteboard Intelligente, che riconosce una lavagna e mantiene la messa a fuoco durante presentazioni o lezioni. Altre funzionalità includono la Modalità DeskView, per mostrare oggetti sulla scrivania, e la Modalità Privacy, per disattivare la webcam quando non è necessaria. È anche possibile cambiare lo sfondo alle spalle dell’utente.

Entrambi i modelli possono essere gestiti tramite un’app per Windows e Mac o tramite app mobili, che consentono di regolare l’angolazione del gimbal della Link 2. I prezzi, per la Link 2C e la Link 2, sono rispettivamente di 169 euro e 299 euro, disponibili in Italia e su Amazon.