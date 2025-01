Caratteristiche e curiosità dei 4 più famosi

Gli animali senza zampe sono creature affascinanti che si muovono in modi unici nonostante la mancanza di arti. Tra i più conosciuti troviamo serpenti, lombrichi, lumache e pesci.

I serpenti, appartenenti al sottordine Serpentes, si sono evoluti senza zampe per adattarsi alla vita sotterranea. La loro struttura corporea allungata e la segretezza nel movimento li rendono difficili da osservare. Utilizzano le squame della pancia per muoversi e si nutrono di piccoli animali, inclusi insetti e uccelli. Alcuni serpenti hanno anche morso velenosi.

I lombrichi, altro esempio di animali senza zampe, si spostano tramite un movimento a fisarmonica grazie a una muscolatura che percorre l’intero corpo. Questi anellidi terresti vivono in ambienti umidi e respirano attraverso la pelle; scavano tunnel fino a due metri di profondità per cercare una migliore umidità. Non possiedono né zampe né occhi e si nutrono di sostanze organiche nel suolo.

Le lumache, dotate di un “piede muscoloso”, si muovono grazie a movimenti ondulatori, facilitati dalla bava che producono per ridurre l’attrito. La loro velocità varia, ma generalmente avanza tra 0,5 e 0,7 centimetri al secondo.

Infine, i pesci, pur essendo privi di zampe, sono dotati di pinne che consentono loro di nuotare. Esistono diverse specie, dal grande squalo balena al piccolo Paedocypris progenetica, e tutte utilizzano le pinne per muoversi nell’acqua. I pesci possono essere carnivori, nutrendosi di invertebrati e altri pesci. In definitiva, gli animali senza zampe mostrano una straordinaria adattabilità alle loro rispettive habitat.