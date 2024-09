Caratteristiche e Costi nel Mercato Italiano

Dopo aver rinnovato la sua offerta di smartphone, Realme si concentra su nuovi segmenti di mercato, introducendo in Italia il Realme Watch S2 e le cuffiette true wireless Realme Buds T310.

Il Realme Watch S2 è uno smartwatch dall’estetica elegante, con una scocca in acciaio inossidabile e un display AMOLED circolare da 1,43 pollici con risoluzione di 466×466 pixel. Lo smartwatch offre la possibilità di personalizzare il quadrante grazie a diversi stili. È certificato IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere e pesa 41 grammi senza cinturino. È progettato per monitorare la salute e l’attività fisica, con funzioni che includono la rilevazione della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno e la registrazione di oltre 110 attività sportive. La batteria da 380 mAh consente una durata fino a 14 giorni e, utilizzando la modalità AOD (Always on Display), può arrivare a 5 giorni. Attivando la modalità di risparmio energetico, la autonomia può estendersi fino a 20 giorni. Il prezzo di lancio in Italia è 79,99 euro, con sconti disponibili su piattaforme come Amazon.

Le nuove Realme Buds T310 sono cuffie in-ear true wireless che mirano a offrire un buon rapporto qualità-prezzo. Dotate di cancellazione attiva del rumore fino a 46 dB, queste cuffiette offrono tre livelli distinti di cancellazione. Integrano 6 microfoni con algoritmi AI per l’identificazione del rumore durante le chiamate e presentano un woofer dinamico da 12,4 mm, con una membrana rivestita in titanio. Grazie alla certificazione IP55, sono resistenti a polvere e acqua, rendendole adatte per l’uso durante l’attività fisica. La durata della batteria è fino a 5 ore con una carica e, considerando anche la custodia, possono garantire fino a 40 ore complessive. Il prezzo di vendita delle Realme Buds T310 è di 39,99 euro.

Con questi nuovi prodotti, Realme amplia la sua proposta non solo sul fronte degli smartphone, ma anche nel mercato degli smartwatch e degli accessori audio, mantenendo un occhio attento sul rapporto qualità-prezzo.