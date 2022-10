caratteristiche, carattere e stile di vita

Adottare un Griffone Belga: tutto ciò che vi serve sapere su questa razza di cane, prima di accoglierla in casa vostra e conviverci.

Per poter avviare una piacevole convivenza con il cane che avete pensato di approvare come amico a quattro zampe è necessario conoscere le caratteristiche fisiche, il carattere e lo stile di vita del cane.

Tutto questo è fondamentale per riuscire a capire se siete compatibili l’un l’altro.

Perciò, se il vostro desiderio è quello di adottare un Griffone Belga, è bene raccogliere quante più informazioni sulla razza.

Cercheremo, quindi, di darvi tutte le notizie necessarie per accogliere il vostro cucciolo e farlo crescere sano e felice.

Adottare un Griffone Belga: carattere e proprietario ideale

Il Griffone Belga, è un piacevole cane da compagnia dall’espressione intelligente. Scopriamo il suo carattere.

Partendo dalle origini, potrete capire tante cose su questa razza e ciò vi potrà illuminare sulla scelta che state andando a fare.

Il Griffone Belga è una razza di cane belga, come del resto si deduce dal nome, creata nel XIX secolo, si è ottenuta incrociando Affenpinschers e Carlino.

Questa razza è conosciuta anche con il nome di Griffon Bruxellois o Brusels Griffontje.

Il Griffone Belga, è un cane di piccola taglia, con una muscolatura abbastanza ben e robusta che pesa all’incirca tra i 3,5 e i 6 Kg e misura 18-20 cm.

Si tratta di un cane dal carattere piuttosto equilibrato e ciò permette un buon rapporto sia coi bambini sia con le persone anziane.

Come accennavamo pocanzi, è un piacevole cane da compagnia, dall’espressione intelligente e sveglia.

Si affeziona tantissimo al padrone e alla famiglia, ed è pronto a difendere entrambi con determinazione.

Il Griffone Belga è anche un cane predisposto all’addestramento e per tale motivo si addestra facilmente. Inoltre, essendo un cane di piccola taglia è particolarmente adatto alle signore.

Griffone belga: razza, caratteristiche, carattere e salute

Stile di vita del Griffone Belga

Quanto è importante la conoscenza dello stile di vita di questa razza? Quanto influisce sulla convivenza? Scopriamolo insieme!

Venire a conoscenza dello stile di vita della razza che si intende adottare è fondamentale per capire quanto la convivenza possa essere piacevole e quanto si è compatibili con i ritmi del vostro cane.

È importante sottolineare che sarete voi ad adattarvi al suo stile di vita e non viceversa.

Il Griffone Belga, generalmente, è un cane attivo, ama correre, ma si adatta senza alcuna difficoltà alla vita in appartamento.

Attenzione a non lasciarlo da solo in casa, in quanto pur mostrandosi piuttosto indipendente, risente la mancanza del padrone e tende ad assumere un comportamento distruttivo.

Adora stare in famiglia e sentire la vicinanza del suo padrone, può condividere senza problemi i suoi spazi con altri cani o animali in genere.

Occorre non sottovalutare la necessità di uscire almeno mezz’ora e fare il suo esercizio quotidiano per cani.

Non necessita di particolari cure per la toelettatura, la cura del mantello, infatti, non è impegnativa, anche se deve avvenire a giorni alterni e deve essere sfoltito tre volte all’anno, ad eccezione dei peli del viso, che dovrebbero essere tagliati con la forbice.

Il bagnetto invece deve esser fatto solo occasionalmente per mantenerlo pulito e dargli un aspetto estetico ancora più bello.

Il Griffone Belga, ha un’aspettativa di vita di circa 12-15 anni e gode di buona salute, ma è da tenere sotto controllo problemi come: difficoltà respiratorie e complicazioni agli occhi a causa della formazione del muso schiacciato.

Inoltre come molte razze di piccola taglia, può soffrire di lussazioni alle rotule del cane.

Per quanto riguarda il costo, il prezzo di un cucciolo di Griffone Belga può arrivare a costare anche 1500 euro, per un esemplare certificato.

Naturalmente, è importante, per una vostra tranquillità, rivolgersi sempre allevamenti che possano garantirne l’integrità.

Gli allevamenti di Griffone Belga regolarmente inseriti nell’elenco ENCI sono i seguenti: Milano per la Lombardia, Parma in Emilia Romagna, Cosenza in Calabria e Palermo in Sicilia.

Queste erano tutte le più importanti notizie su questa razza di cane, ma se non dovessero bastarvi, in questo articolo troverete tante altre curiosità sul Griffone Belga.

Inoltre potrete trovare anche alcuni suggerimenti sul nome più originale e simpatico da assegnargli.