carattere, stile di vita e padrone ideale

Adottare un Pechinese: i motivi che spingono a prendere un cane di questa razza e l’identificazione del padrone più adatto per questo animale.

Nonostante gli impegni legati all’adozione di un animale domestico, tutto ciò verrà dimenticato non appena il cucciolo sarà fra le braccia del padrone, indipendentemente dalla razza.

in questo articolo andremo a conoscere i motivi per cui adottare un Pechinese e l’identikit del suo padrone ideale.

Andremo a descrivere quello che è il suo carattere, il suo stile di vita e come deve essere il suo padrone, per poter cominciare una sana e lunga convivenza.

Adottare un Pechinese: carattere e padrone ideale

Adottare un Pechinese è una scelta guidata da un desiderio, laddove ci dovessero essere dubbi in merito, in questo articolo troverete le risposte.

Il Pechinese è un cane proveniente della Cina, le prime tracce si hanno 4mila anni fa.

Fu però, nel 2000 avanti Cristo che questa razza divenne la favorita degli imperatori e delle Corti della Cina.

Si tratta di un cane di taglia piccola che misura da 20 a 28 cm al garrese e pesa da 4 a 6 kg.

Possiede una caratteristica testa grande ed ampia, il muso corto e delle singolari orecchie a forma di cuore che gli donano un aspetto amorevole e tenero.

Il Pechinese, detto anche “cane da grembo” grazie alle sue caratteristiche fisiche e alla tendenza ad accucciarsi sulle gambe del padrone.

Si tratta di un cane indipendente e fedele, che apprezza la semplicità e non ama le eccessive dimostrazioni di affetto.

Tuttavia, è docile ma non molto facile da educare, ciò nonostante è ottimo compagno sia per i giovani che per gli anziani.

Potrebbe essere un po’ diffidente verso sconosciuti e altri cani di razze diverse, quindi potrebbe essere necessario lavorare un po’ sul suo comportamento sociale e provvedere ad una socializzazione del cucciolo fin da subito.

In generale, questo cane sembra essere un perfetto animale da compagnia, perciò se siete pronti a dedicare le attenzioni e le cure necessarie, questo cane vi ricompenserà con la sua fedeltà e lealtà.

Con un po’ di amore e dedizione, questo cane diventerà sicuramente un amico fedele e leale.

Il Pechinese è il cane da compagnia ideale in particolare per gli anziani, è un animale domestico perfetto per tutte le persone che amano stare in casa e le famiglie sedentarie.

Stile di vita

Il Pechinese è un animale abbastanza pigro che preferisce la comodità della sua casa e del suo letto all’attività fisica all’aperto.

Tuttavia, è importante non cedere a questo istinto e lo portiate fuori per una o due passeggiate al giorno, questo non solo aiuterà la sua salute, ma anche la vostra.

Durante queste passeggiate, è importante concedere al Pechinese un tempo sufficiente (tra i 20 e i 30 minuti) per socializzare e svolgere un’attività fisica salutare.

Tenete presente che è suscettibile ai colpi di calore a causa del suo naso appiattito, quindi evitate di portarlo a spasso durante le ore più calde della giornata.

Questo cane non ha un istinto predatorio, ma è molto bravo come cane da guardia e non esiterà ad abbaiare se sente rumori sospetti.

Questo potrebbe essere un problema se vivi in un condominio poiché potrebbe disturbare i vicini, ma con l’addestramento adeguato sin da cucciolo, il cane sarà in grado di limitare i suoi abbai a versi molto meno forti, rendendo la vita più tranquilla a voi e ai vostri vicini.

Il Pechinese è una razza che può avere una durata di vita di circa 11-13 anni.

Parliamo, naturalmente, di un cane ben tenuto con una sana alimentazione e con i dovuti controlli periodici dal veterinario.

Il Pechinese necessita di un po’ di cura che riguarda la sua salute e il suo manto che deve essere spazzolato frequentemente con dei pettini speciali per eliminare il pelo superfluo dell’animale.

Tutte queste informazioni sono necessarie prima di accogliere il cucciolo in casa, ma quello che avete appena letto non dovesse bastarvi, potrete dedicarvi alla lettura dell’articolo che parla delle curiosità sul Pechinese.

Orientativamente un cucciolo può costare circa 800/1.000 Euro, è bene ricordarvi che è opportuno rivolgervi ad allevamenti riconosciuti che possano garantire la provenienza e il pedigree dell’animale.