carattere, stile di vita e padrone ideale

Adottare un Podenco Canario: le informazioni giuste per capire il carattere, lo stile di vita e come deve essere il padrone ideale.

Per capire se siete i padroni ideali per il Podenco Canario, è importante conoscere tutti i dettagli sulla razza: esigenze, personalità, abitudini.

Adottare un Podenco Canario richiede un proprietario responsabile, attivo, che sia in grado di fornire al cane esercizio fisico, socializzazione e un ambiente stabile.

Si tratta di un cane indipendente, coraggioso, energico e amichevole che ha bisogno di una vita attiva e di essere parte integrante della famiglia.

Scopriamo quali gli altri validi motivi per adottare un Podenco Canario.

Adottare un Podenco Canario: carattere e padrone ideale

Il Podenco Canario ha il suo bel caratterino, per cui è importante conoscere le sue esigenze e adattarsi ad esse per essere il padrone ideale per questa razza di cane.

Il Podenco Canario è un cane di media taglia, con un’altezza fino a 64 cm e un peso di 25 kg circa.

Ha un aspetto aristocratico, occhi ambrati, testa conica e muso poco marcato.

La sua caratteristica sono le orecchie grandi e triangolari che vengono portate sollevate o all’indietro a seconda dell’umore del cane.

Il Podenco Canario è un cane da caccia al coniglio con ottime capacità udito e fiuto.

È anche un buon cane da guardia e compagnia, intelligente e reattivo, ma non aggressivo.

Ha un carattere impetuoso e dinamico, ma stringe un forte legame col proprio padrone, il quale per essere un buon padrone per questa razza, deve trattarsi di una persona a cui piace passeggiare e fare sport.

Stile di vita del Podenco Canario

Quale sarà lo stile di vita del Podenco Canario a cui dovrete abituarvi se avete deciso di adottare questo cane? Scopriamolo.

Lo stile di vita del Podenco Canario richiede un impegno fisico attivo e regolare, per soddisfare la sua necessità di esplorare e di lavorare.

Occorre, perciò adeguarsi a queste esigenze il che significa fornirgli escursioni quotidiane e attività fisiche, come corse e giochi per cani.

Questo cane richiede anche una socializzazione precoce e un addestramento regolare per sviluppare il suo carattere equilibrato.

Il Podenco Canario è un cane vivace e tonico che non sopporta di restare da solo per lungo tempo. Può essere abituato a farlo se addestrato fin da cucciolo.

Ha una durata di vita fino a circa 11 anni, con una dieta equilibrata e mantenendo la salute.

Non richiede cure particolari, grazie al suo pelo corto facilmente pettinabile.

Essendo di pelo raso è semplicissimo da pulire e spazzolarlo periodicamente è più un piacere che un obbligo.

Anche la nutrizione del Podenco è semplice da gestire, basta che riceva un adeguato apporto calorico e proteico.

Le crocchette per cani, sono una soluzione semplice e veloce per nutrire il cane, poiché basta dosare la porzione e versarla nella ciotola.

Se siete interessati all’acquisto di un cucciolo di questa razza, sappiate che in Italia non sono disponibili allevamenti certificati di Podenco Canario e la ricerca online non fornisce risultati. Per altre informazione e fatti interessanti potete leggere l’articolo sulle curiosità sul Podenco Canario.