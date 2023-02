carattere e stile di vita di questa razza canina ungherese

Volete adottare un Pumi? Prima conoscetelo meglio, attraverso le caratteristiche, il carattere e lo stile di vita di questa razza ungherese.

Per fortuna, non sono solo i bambini a desiderare la compagnia di un cagnolino, spesso sono anche gli adulti, per esigenze varie a voler prendere un cucciolo.

Come dicevamo, seppur per esigenze diverse, è sempre bene, prima di intraprendere questo percorso, conoscere caratteristiche e carattere della razza di cane che si desidera accogliere in casa.

Perciò, se desiderate adottare un Pumi, leggete questo articolo dove andremo a descrivervi tale razza di cane dal carattere allo stile di vita.

Adottare un Pumi: carattere e padrone ideale

Siete alla ricerca di un cane per voi e la vostra famiglia? Lo avete trovato la razza si chiama Pumi, una razza versatile e tenera.

Il Pumi è un cane originario dell’Ungheria, anche chiamato Pumi Kutya (in patria).

Questo cane nasce dall’ incrocio tra il primitivo Puli con cani del tipo Terrier. Tutto ciò avveniva intorno al 17°-18° secolo.

Si tratta di un cane di taglia medio piccola, un corpo proporzionato, squadrato e muscoloso che può raggiungere una altezza massima di 40-44 cm al garrese, per un peso di circa 8-15 kg.

Oltre ad uno sguardo tenero e le orecchie buffe, ha un’indole docile, allegra, vivace e fedele.

Inoltre è audace, attento ma anche piuttosto irrequieto e coraggioso.

È molto legato alla famiglia, si affezione moltissimo al proprio padrone. Tendenzialmente innocuo con gli estranei ma se spaventato può mostrarsi scontroso.

Non è adatto a padroni troppo pigri poiché ama stare in movimento e giocare in continuazione, tanto da dimostrarsi instancabile e quasi fastidiosa.

L’ideale è una famiglia con dei bambini e un padrone sportivo. Sappiate che essendo u ottimo guardiano tende ad abbaiare un po’ troppo, la sua indole alla fine viene fuori.

Stile di vita

Il Pumi viene impiegato ancora oggi per radunare il bestiame e le greggi, tuttavia essendo moto versatile, attualmente è apprezzato anche come cane da guardia, da compagnia, per ricerca su macerie, agility e pet-therapy.

Il Pumi ama stare in movimento e giocare in continuazione, tanto da dimostrarsi instancabile.

Anche se riesce ad adattarsi facilmente alla vita di appartamento, necessita comunque di passeggiate e corse quotidiane.

Ama vivere a contatto con la sua famiglia, perfetto per chi fa sport meno adatto invece alle persone pigre e anziane.

Necessita dunque di una vita attiva fatta di giochi, passeggiate e anche tanta socializzazione.

Il Pumi è una razza che può avere una durata di vita di circa 12/13 anni, sempre se tenuto ben curato, anche perché, generalmente, gode di ottima salute e non porta via molto tempo per la cura del pelo.

Quest’ultimo è riccio e di lunghezza media, diviso in piccole ciocche. Perciò basterà spazzolarlo regolarmente, per evitare la formazione di nodi.

Tutte queste informazioni sono necessarie prima di accogliere il cucciolo in casa, ma se per adottare un Pumi avete bisogno di sapere ancora altro, potete dedicarvi alla lettura dell’articolo sulle curiosità sul Pumi.

Orientativamente un cucciolo può costare circa 1000/1200 euro e anche se in Italia non è ancora molto diffuso, esiste qualche allevamento al nord del nostro Paese.