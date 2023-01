Adottare un Parson Russell Terrier: conosciamo meglio carattere e stile di vita per capire se è la scelta più adatta a voi e alla vostra famiglia.

Stanchi di essere soli e annoiati, di trascorrere le giornate sul divano a oziare?

Allora valutate pure la possibilità di adottare un Parson Russell Terrier.

In generale, avere un cane in casa come animale domestico, è una vera compagnia, ma avere un cane di questa razza più che una compagnia è avere qualcuno che vi costringerà ad uscire a fare lunghe passeggiate.

Ecco perché prima di adottare un Parson Russell Terrier è bene valutare carattere e stile di vita della razza.

Adottare un Parson Russell Terrier: carattere e padrone ideale

Perché fra tante razze scegliere di adottare un Parson Russell Terrier? Scopriamo tutto sul suo carattere.

Siete convinti di voler adottare un Parson Russell Terrier? Prima di fare l’ultimo passo e portarlo a casa, provate a saperne di più per conoscerlo meglio.

In questo articolo, partiremo con la descrizione fisica, per poi tracciare il profilo caratteriale della razza.

Il Parson Russell Terrier è una razza canina britannica nata nel 18° secolo, è agile, ben proporzionato, prestante per velocità e resistenza. Si tratta di un cane che misura circa 36 cm e pesa circa 5-8 kg.

Il Parson Russell Terrier è un cane attivo, agile e dinamico con un caratterino niente male e per l’appunto non sempre semplice da gestire.

È piuttosto testardo e tende a non ascoltare i comandi del padrone.

Questo cane necessita di socializzare fin dalla tenera età, specialmente con gatti e altri cani.

È molto diffidente nei confronti degli estranei ma non è aggressivo e nonostante questa sua indipendenza non ama stara da solo in casa.

Per ottenere risultati proficui, deve essere abituato fin da cucciolo.

Il suo padrone ideale deve essere una persona disponibile, sportivo, ma soprattutto capace di trattare con questo suo caratterino esigente.

Stile di vita del Parson Russell Terrier

Il Parson Russell Terrier in passato veniva utilizzato nella caccia alla volpe, la sua utilità veniva fuori soprattutto quanto l’animale si rifugiava in una tana, questo grazie alle sue misure e alla sua agilità.

Tuttavia, attualmente è apprezzato anche come cane di famiglia e come cane da riporto nella caccia alle anatre.

In Italia, specialmente in Toscana ma non solo, viene impiegato anche per cacciare i cinghiali, singolarmente o in muta.

Il Parson Russell Terrier è molto attivo, dovrebbe fare quindi molto esercizio fisico, ragion per cui è importante concedergli lunghe passeggiate e possibilmente senza guinzaglio.

Non è possibile definirlo un cane adatto alla città perché ama scavare buche e stare all’aperto.

Inoltre, la sua corporatura rustica e il sottopelo gli consentono di vivere in giardino senza problemi.

Il Parson Russell Terrier è una razza di cane che non necessita di tanto tempo per la cura del pelo, è necessario una spazzolatura settimanale.

Mentre, per lo sfoltimento solitamente è necessario almeno due volte all’anno a causa dell’abbondante perdita di peli.

Generalmente, il Parson Russell Terrier gode di buona salute, anche perché gli allevatori tendono a tenere a bada le patologie presenti nella razza, evitando di far accoppiare soggetti affetti da cataratta, atrofia progressiva della retina, glaucoma e lussazione della rotula.

Queste che vi abbiamo appena fornito sono le più importanti informazioni in merito al Parson Russell Terrier, ma se necessitate di altre notizie, potete leggere l’articolo sulle curiosità sul Parsone Russell Terrier.

Per l’acquisto di un cucciolo di Parson Russell Terrier in allevamento solitamente il prezzo può variare dai 600-800 euro (prezzo con pedigree).