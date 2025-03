Carabinieri scoprono uno zoo domestico con animali rari e protetti

I carabinieri della provincia di Como hanno scoperto un vero e proprio zoo illegale all’interno della casa di un pensionato di 73 anni. L’uomo deteneva una grande varietà di animali, molti dei quali appartenenti a specie protette, senza i documenti necessari per la loro detenzione. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno trovato 12 tartarughe della specie “Testudo hermanni”, alcune delle quali erano già morte. Questo ha portato alla denuncia del pensionato e all’avvio di ulteriori indagini, rivelando una situazione ancor più preoccupante.

Nell’abitazione dell’uomo sono stati scoperti anche un’aquila delle steppe, un drago barbuto, un coniglio ariete, un’ara gialloblu, un cincillà e vari altri animali, tutti tenuti in condizioni inadeguate. Molti di questi animali non ricevevano le cure necessarie, compromettendo gravemente la loro salute e sicurezza. La varietà e il numero degli animali ritrovati indicavano una raccolta più simile a un museo di fauna selvatica che a una semplice custodia di animali domestici.

L’aquila delle steppe, richiedente ampi spazi e un’alimentazione specifica, e l’ara giallo e blu, noto per la sua intelligenza e bisogno di socialità, erano tra gli esemplari più a rischio. Anche il drago barbuto necessitava di cure particolari e di un habitat controllato. Grazie all’intervento del nucleo CITES dei carabinieri, sono state accertate varie irregolarità, portando al sequestro di tutti gli animali e a sanzioni per il pensionato, che ammontano a circa 10 mila euro. Gli animali sono stati trasferiti in strutture specializzate per ricevere le cure adeguate.