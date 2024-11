Carabinieri, Mario Cinque nominato vicecomandante generale

Su proposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, il consiglio dei ministri ha nominato il Generale di Corpo d’armata Mario Cinque come Vicecomandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Nato a Napoli il 6 febbraio 1963, Mario Cinque è sposato e padre di due figli. La sua carriera militare inizia nel 1978 con la frequenza della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, seguita dai corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma, nonché della Scuola di Guerra a Civitavecchia.

Cinque è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, e ha conseguito un master in “Scienze Strategiche”. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli, sia nell’ambito dell’addestramento che operativo. Ha prestato servizio presso la Scuola Sottufficiali di Firenze e all’Accademia Militare di Modena, oltre ad operare nel Lazio come Comandante della Compagnia di Bracciano e del Reparto Territoriale di Frascati. In Campania, ha ricoperto il ruolo di Comandante Provinciale di Napoli e della Legione, mentre in Sicilia è stato Comandante di Compagnia in provincia di Catania e ha guidato la Sezione Anticrimine del Raggruppamento Operativo Speciale.

Il suo percorso di comando è stato integrato da incarichi di Stato Maggiore presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. In particolare, ha ricoperto le posizioni di Capo Sala Operativa e Capo Ufficio Operazioni, Capo Ufficio Personale Ufficiali e Capo del I Reparto. In qualità di Colonnello, è stato anche Comandante del Reggimento Corazzieri e Aiutante di Campo del Presidente della Repubblica. Dal 6 settembre 2018 al 24 gennaio 2021, Cinque ha ricoperto l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, e successivamente, il 25 gennaio 2021, è stato nominato Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, dopo la nomina di Teo Luzi a Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. La sua vasta esperienza nei vari settori dell’Arma lo ha reso un candidato ideale per il nuovo ruolo di Vicecomandante generale.