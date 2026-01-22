Carabinieri e Arpae insieme per l’ambiente in Emilia-Romagna

Su proposta del Comando Tutela ambientale e sicurezza energetica dei Carabinieri, si stanno svolgendo una serie di incontri tra Arpae e i reparti territoriali del Comando Legione Emilia-Romagna, al fine di illustrare le attività dell’Agenzia in campo ambientale e il suo impegno per il rispetto della normativa.

In particolare, dopo un’introduzione sull’organizzazione e le funzioni di Arpae, con un focus sulle attività degli Ufficiali di polizia giudiziaria e sull’applicazione della legge sugli ecoreati, alcuni rappresentanti dell’Agenzia illustrano le proprie competenze e attività nei campi dei rifiuti, delle terre e rocce da scavo, dell’inquinamento delle acque, delle emissioni in atmosfera e degli impatti odorigeni.

Il Comando Tutela ambientale e sicurezza energetica e il Nucleo operativo ecologico di Bologna presentano il loro ruolo nell’ambito dell’organizzazione interna dell’Arma. Il primo incontro si è svolto a Bologna e ne sono previsti altri tre, coinvolgendo il personale dei Carabinieri dell’intera regione Emilia-Romagna. Questi incontri sono un’occasione importante per accreditare l’operato dell’Agenzia e favorire la collaborazione nelle rispettive attività di controllo a tutela dell’ambiente.