Carabinieri, Cerimonia di avvicendamento al Comando Legione Sicilia

Cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando della Legione Carabinieri Sicilia tra il Generale di Divisione Rosario Castello, e il Generale di Divisione Giuseppe Spina proveniente dal Comando della Legione Carabinieri Veneto. La cerimonia è stata celebrata alla Caserma Carlo Alberto dalla Chiesa di Palermo, alla presenza del Comandante Interregionale “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio e delle più alte cariche militari, religiose e civili dell’isola. Il Generale Castello lascia, dopo tre anni, il Comando della Legione Carabinieri Sicilia destinato allo Stato Maggiore della Difesa quale Capo Ufficio Generale Affari Giuridici e Consulente Giuridico del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il Generale Castello, ha salutato gli intervenuti e ringraziato gli oltre 9.000 Carabinieri dell’Isola per l’operato svolto in “ogni angolo del territorio”, l’Autorità Giudiziaria, i Prefetti, le altre forze di Polizia, l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Università e la Stampa.

“Lascio questo Comando con la serena consapevolezza di aver compiuto sempre il mio dovere nell’esclusivo interesse delle Istituzioni e dei cittadini” – ha detto il Generale – aggiungendo “cari Carabinieri, non vi dimenticherò mai, resterete sempre nel mio cuore come i suoni i colori e i profumi della mia amata terra di Sicilia”. Il Generale Spina nel suo intervento ha salutato i presenti e il personale in congedo, ricordando tutti i Caduti che “in questa terra hanno sacrificato la vita in difesa della legalità e della collettività”. Ha sottolineato che “la fiducia che i cittadini ripongono nell’Arma siciliana è il risultato dell’agire quotidiano, della prontezza, della sensibilità con cui si offrono ogni giorno risposte ai problemi delle persone, dall’esigenze più elementari, ma non per questo meno importanti, alle criticità più complesse”. Il Generale di Corpo d’Armata Truglio ha ringraziato ed elogiato il Generale Castello per la preziosa opera svolta e ha rivolto un sincero augurio al Generale Spina, ponendo l’accento sul suo valore personale e sulla sua diversificata e qualificata esperienza professionale.