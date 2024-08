Cara Villain annuncia l’addio a TikTok e una denuncia: lite con Regina

Dopo due settimane di silenzio ieri Cara Villain e Regina hanno ufficializzato la rottura. Le due tiktoker erano grandi amiche, insieme hanno partecipato ad un film, registrato un video musicale, fatto serate e vacanze. E proprio una serata è alla base della lite tra le due ragazze. Lo scorso 30 luglio la coppia avrebbe dovuto presentarsi in un locale di Palermo, ma Cara Villain ha dovuto dare forfait all’ultimo: “Avevamo questa ospitata e io non sono potuta andare. Ho avuto problemi con il mio gatto e i miei animali vengono prima di tutto, sono come dei figli“. L’organizzazione della discoteca ha minacciato denunce e anche per questo motivo Regina ha partecipato in solitaria.

Da quel momento le tiktoker hanno smesso di farsi vedere insieme o di interagire sui social e ieri sera a colpi di live si sono accusate di tutto. Regina ha dichiarato che l’ex amica inventa drammi, liti con il fidanzato Anthony per crescere sui social e far parlare e a sua volta è stata accusata di essere una sanguisuga, di copiare contenuti e di credersi una vip: “Lei sparla di me? Si crede famosa, quando eravamo insieme mi diceva che era stanca di fare autografi e di farsi fotografare. Mi copia tutto e non ha personalità”.

Cara Villain annuncia l’addio a TikTok.

Molti utenti si sono schierati dalla parte di Regina e la cosa non è piaciuta alla patrona del ‘zeetta’ e del ‘subbbito’: “Molti si sono schierati dall’altra parte. Evidentemente sono tutti contro di me, leggo ovunque ‘team Regina’. Sapete perché sono contenta? Perché almeno mi sono resa conto di essere sola. Ho due milioni di follower, ma capirai, che bel sostegno. Da tre anni porto contenuti, nessuno mi ha obbligata, cerco di far ridere tutti, anche se in certe giornate non avevo voglia e stavo male. Ho sempre pensato a fare cose divertenti anche nei momenti più difficili, perché amo far sorridere gli altri e sì, lo sto rinfacciando. Ora che siete tutti del team dell’altra, fatevi intrattenere da lei! Seguite le live solo sue, perché io ho finito qui il mio percorso su TikTok. Tanti cari saluti, non voglio che adesso giriate la frittata. Siete tutti team Regina? Seguite solo lei! Ora sì che vi dovete far intrattenere dai contenuti di Regina, vediamo quanto riderete. Qui ho finito e vedrò se disattivare definitivamente il profilo. Però video e live non ci saranno più“.

Proprio come dice il suo motto ‘subbito dai Carabbinieri’, poco fa la 26enne ha dichiarato che denuncerà l’ex amica: “Andrò in caserma perché devo denunciare Regina e il maritino. Perché hanno divulgato cose private. Hanno diffuso le mie chat private con il mio nome. Le chat di Whatsapp e ci saranno delle conseguenze. Farò il video in questura visto che non mi credete”.

Il litigio tra Cara e Regina che trash pic.twitter.com/gi00TXaFi2 — ᎠarkNra (@DarkNora0) August 11, 2024