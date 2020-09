Nuovo amore per Cara Delevingne.

A quattro mesi dalla rottura con l’attrice di Pretty Little Liars Ashley Benson, pare che Cara Delevigne sia nuovamente innamorata e anche questa volta di un volo noto. Secondo i tabloid britannici la modella starebbe frequentando Halsey.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che la storia tra le due sarebbe nata a pochi mesi da quella tra i loro ex, la Benson infatti sta insieme a G Eazy (che ha rotto con Halsey 2 anni fa).

“Cara Delevigne ha passato due anni con Ashley, ma non è finita bene. Ora lei è andata avanti e ha una relazione con la cantante pop Halsey, solo tre mesi dopo che i loro ex si sono incontrati e hanno iniziato a frequentarsi. – si legge sul The Sun –Halsey e Cara stanno bene insieme, sono a Los Angeles e vivono con tranquillità questa nuova fase della loro vita. Halsey stava con G-Eazy, 31 anni, ma si sono separati a seguito di presunti tradimenti. Dopo la sua separazione da Halsey, il rapper ha frequentato Yasmin Wijnaldum e Megan Thee Stallion prima di essere visto con Ashley”.

Intreccio amoroso degno di Beautiful, ma in ogni caso tanti auguri a questa splendida coppia.

La reazione del web alla storia tra Cara Delevigne e Halsey.

non so se invidiare cara perché sta con halsey o halsey perché sta con cara essere o non essere — benni⁷ ⊬ | JUNGKOOK😭 (@kvtchensvnk) September 5, 2020

Cioè, quindi Halsey sta con Cara che stava con Ashley che sta con G-Eazy che stava con Halsey che al mercato mio padre comprò? — Francesca🔪☁️🌨 (@Fra_FA7) September 5, 2020

Halsey e Cara Delevingne insieme? Non sono pronta le amo non mollatevi mai state insieme per sempre siete bellissime — mary🍂 (@cucchiaia) September 5, 2020

Allooooora io Cara la vedevo benissimo con Ashley Benson ricordiamoci benissimo tutti la foto di loro che comprano quell’altalena o non so cosa 😭😭 insomma erano LA SHIP™️ però con Halsey omg the POWER — g (@besolonelyhar) September 5, 2020