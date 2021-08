La star di Leave Britney Alone lo scorso aprile ha venduto la proprietà digitale della clip per 40.000$ ed ha aggiunto che spenderà il ricavato per la transizione. Oggi Cara Cunningham ha ufficialmente fatto coming out dichiarandosi donna trans.

“Ho 33 anni e sono felice di essere in un posto dove posso accettare chi sono realmente. Ho messo da parte la mia identità e la mia felicità personale per così tanto tempo, per paura del rifiuto o per non voler mettere in imbarazzo la mia famiglia. Avevo così tanti pensieri, ma le cose sono cambiate. Adesso è il momento di essere la vera me. Anche perché ho capito che chiunque mi ami davvero non sarà in imbarazzato e mostrerà un vero interesse genuino nello starmi accanto. Non voglio più vivere nella paura o alle regole degli altri. Non chiamatemi più Chris.

Questo sarà un processo lungo, ma lo sto facendo per me stessa e ciò di cui ho bisogno per la mia disforia di genere. Sto effettuando una transizione e non ho più scuse da fare per quello che sono. Con il progredire della mia transizione, non risponderò a Chris. Sono Cara, Cara Cunningham”.