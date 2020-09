“Cerchiamo di capire come altri paesi stiano affrontando quella che, temo, sia la seconda ondata”. Sono le parole di Ilaria Capua, direttore dell’UF One Health Center, ospite di DiMartedì su La7. “Quando il numero di contagi supera una determinata soglia, il virus scavalla. Dalla Spagna ho informazioni sulle terapie intensive che cominciano a essere piene. Stiamo pagando il conto di 3 settimane fa. In Francia l’obbligo di mascherina è arrivato tardi, sono molto preoccupata anche per l’Inghilterra che ha avuto una strategia a zig zag e questo non va bene. Bisogna correggere il tiro in modo che le persone siano in grado di capire”, afferma la scienziata.

