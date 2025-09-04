24.1 C
Economia

Captrain Italia si unisce a Fermerci per il trasporto merci

Captrain Italia è entrata a far parte di Fermerci, l’associazione che rappresenta le principali aziende italiane nel trasporto ferroviario delle merci. Captrain Italia è la filiale italiana del Gruppo Rail Logistics Europe, parte delle ferrovie francesi e specializzata nel trasporto merci su rotaia. Questa adesione rafforza il ruolo di Fermerci nel settore, consentendo all’associazione di superare il 75% del mercato e di sviluppare una posizione comune su temi cruciali come competitività, transizione ecologica, intermodalità, sicurezza e potenziamento delle infrastrutture.

Clemente Carta, Presidente di Fermerci, ha commentato l’ingresso di Captrain Italia, sottolineando come questo allargamento della famiglia associativa rappresenti un riconoscimento del lavoro svolto negli anni precedenti e del bisogno di unire le forze per rappresentare al meglio il settore. Il Dott. Jean-François Ancora, Amministratore Delegato di Captrain Italia, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa per il gruppo e per il settore, evidenziando la possibilità di condividere esperienze e obiettivi con altri attori chiave della logistica e del trasporto ferroviario.

Con l’ingresso di Captrain Italia, Fermerci si posiziona ulteriormente come un punto di riferimento per il dialogo e la proposta tra le aziende, promuovendo iniziative comuni e facendo sentire le proprie posizioni su regolamenti, standard operativi, lavoro, digitalizzazione e qualità del servizio.

