Capsule Nespresso Originali – Selezione Ispirazione Italiana: 100 Capsule Riciclabili con Intensità da 6 a 13

45,60€ - 39,95€

(as of Mar 21, 2025 23:10:34 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

Le Capsule Nespresso Original Line offrono una gamma completa di caffè ristretto, espresso e lungo (non sono compatibili con macchine VERTUO). Iconici espresso ed esperienze di caffè per un gusto indimenticabile

Selezione da 100 capsule Nespresso: 20 capsule di Arpeggio, Roma e Livanto, Ristretto e 10 capsule di Venezia e Napoli

Capsule Nespresso Arpeggio, Ristretto e Napoli: intensità da 9 a 13 (su 13), per caffè intensi e tostati

Capsule Nespresso Roma, Livanto e Venezia: intensità da 6 a 8 (su 13), per caffè intensi ma equilibrati e rotondi

TOSTATURA: varia in base alla miscela di caffè, da una tostatura scura a una chiara, la torrefazione di questa selezione celebra le note eleganti di ogni caffè espresso

SOSTENIBILITÀ: in qualità di B Corporation certificata, Nespresso soddisfa i più elevati standard verificati di performance sociale e ambientale, ed è parte integrante di un movimento globale che utilizza il business come forza positiva