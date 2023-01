CAPSULE NESPRESSO ORIGINALI – Ispirazione Genova Livanto, 100 Capsule Nespresso Caffè, Linea Original, Capsule Riciclabili Nespresso

Descrizione prodotto

100 capsule di caffè Nespresso Ispirazione Genova Livanto – Intensità 6 (su 13)

PROFILO AROMATICO: capsula caffè dolce e morbida, con note di caramello e cereali tostati

MISCELA: Arabica dal Brasile abbinato ai chicchi di Arabica coltivati ad alta quota in America centrale e meridionale

TOSTATURA: media dona una corposità morbida e piena che sviluppa e preserva gli aromi più delicati di cereali tostati e di caramello

LA SOSTENIBILITÀ PRIMA DI TUTTO: selezioniamo chicchi certificati AAA, piantiamo alberi nelle piantagioni di caffè per riequilibrare gli ecosistemi e utilizziamo, per la produzione delle capsule Nespresso riciclabili, solo alluminio da fonti sostenibili e tracciabili

