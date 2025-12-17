Capsule Nespresso Kimbo Intenso 100pz

🔥 Offerta Amazon
Kimbo Intenso – Nespresso Compatible Coffee Capsules, Intensity 12/12, 10 Boxes of 10 Capsules (Total 100 Capsules)
Scopri il Gusto Intenso di Kimbo
Kimbo Intenso è una miscela unica di caffè Arabica e Robusta, selezionati con cura per combinare le loro note aromatiche distinctive. Il risultato è un aroma incredibilmente intenso, con note forti di cannella e tostato. La tostatura scura, tipica della tradizione napoletana, rende questo caffè deciso e corposo, con un retrogusto persistente di cioccolato fondente.
Caratteristiche del Caffè
Il nostro caffè è caratterizzato da:
- Una tostatura scura, tipica della tradizione napoletana
- Un aroma intenso e corposo, con un retrogusto persistente di cioccolato fondente
- Una miscela di Arabica e Robusta, selezionati con cura per offrire un gusto unico
Vantaggi Pratici
- **Compatibilità con Nespresso**: le nostre capsule sono compatibili con le macchine Nespresso, quindi puoi goderti il tuo caffè preferito senza problemi
- **Confezione pratica**: 10 confezioni da 10 capsule ciascuna, per un totale di 100 capsule, ideale per gli amanti del caffè che desiderano una scorta costante
Un Prodotto Italiano di Alta Qualità
Il nostro caffè è un prodotto italiano, realizzato con cura e attenzione ai dettagli, per offrire un gusto autentico e di alta qualità. La confezione può variare, ma la qualità e il gusto del nostro caffè rimangono sempre costanti.
