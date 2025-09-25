Capsule Espresso Compatibili Nespresso – 100 Pezzi Medio Tostato

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€13.26 – €11.81
⭐ Valutazione: 4 / 5
by Amazon Plastic Espresso Coffee Capsules Compatible with Nespresso, Medium Roasting, 100 Pieces (2 Packs of 50) – Rainforest Alliance Certified
Capsule di Caffè Espresso by Amazon – Compatibili con Nespresso
Scopri il gusto intenso delle capsule di caffè espresso Essentials by Amazon, compatibili con le macchine Nespresso. Ogni confezione contiene 100 capsule, suddivise in 2 pratici pacchi da 50. Ricorda che non sono compatibili con le macchine Nespresso Vertuo.
Le nostre capsule offrono un caffè dal carattere deciso, arricchito da un retrogusto agrumato e nocciolato. Realizzate con 100% arabica, queste capsule vantano una forza di 8, che le rende medium strong. Il caffè viene torrefatto e confezionato in Belgio per garantirti la massima freschezza e qualità.
Un elemento distintivo di queste capsule è la certificazione Rainforest Alliance. Scegliendo questo prodotto, non solo ti concedi un momento di puro piacere, ma contribuisci anche a migliorare la vita di centinaia di agricoltori e delle loro famiglie in tutto il mondo. Ogni sorso è un passo verso un mondo migliore.
Vantaggi pratici:
- Confezione conveniente: 100 capsule suddivise in due pacchi, ideali per l’uso quotidiano.
- Qualità sostenibile: ognuna delle tue scelte aiuta a preservare l’ambiente e supporta agricoltori responsabili.
Non perdere l’occasione di gustare un caffè straordinario e sostenere il pianeta. Acquista ora e trasforma ogni tazza in un gesto d’amore verso te stesso e la natura!
