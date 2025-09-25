Capsule Caffè Alluminio Compatibili Nespresso, 20 Pz. Medio Tostato

23.1 C
by Amazon ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM COFFEE CAPSULES Nespresso COMPATIBLE MEDIUM ROASTING 20 UNITS

Capsule di Caffè in Alluminio Compatibili con Nespresso – Tostatura Media (20 Unità)

Scopri il piacere di un caffè aromatico con le nostre capsule in alluminio compatibili con Nespresso.

Ogni confezione contiene 20 capsule pronte per offrirti un’esperienza di degustazione unica. Le capsule non sono compatibili con le macchine Nespresso Vertuo, quindi ti consiglio di seguire sempre le istruzioni del produttore per un utilizzo ottimale.

Profilo Aromatico

Per chi ama una tazza lunga, questa miscela si distingue per la sua delicatezza, con un’acidità equilibrata e un corpo cremoso, accompagnata da un retrogusto di cacao amaro. Un caffè perfettamente bilanciato che saprà conquistarti.

  • Intensità: 9
  • 100% Caffè Arabica
  • Tostato e confezionato in Spagna

Sostenibilità

Le nostre capsule sono Certificate Rainforest Alliance, a garanzia di un caffè non solo delizioso, ma anche responsabile. Con ogni acquisto, contribuisci a sostenere centinaia di agricoltori e le loro famiglie in tutto il mondo, aiutando al contempo a preservare la foresta pluviale.

Vantaggi Pratici

  • Compatibilità con le macchine Nespresso standard, per un uso facile e veloce.
  • Qualità premium dell’Arabica, per un gusto superiore ad ogni sorso.

Non aspettare oltre! Porta a casa tua una tazza di qualità e fai la differenza con ogni sorso. Scegli il tuo caffè oggi stesso!

