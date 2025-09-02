Capri: un’estate da sogno con David e Victoria Beckham

Victoria Beckham ha condiviso scatti straordinari sul suo profilo Instagram, ritrattando momenti di una vacanza da sogno trascorsa in Italia. I suoi post mostrano mare, tramonti e pomeriggi in barca con la famiglia, inclusi il marito David Beckham, e i figli Harper, Romeo e Cruz. Tuttavia, spicca l’assenza del primogenito Brooklyn.

David e Harper, entrambi con grembiule da chef, hanno preparato pasta fresca insieme, immortalati in un momento affettuoso. La famiglia ha anche trascorso del tempo a bordo del loro yacht, chiamato “Seven”. A unirsi a loro, i genitori di Victoria e David, oltre alla fidanzata di Cruz. Questa immagine di felicità familiare è accentuata dalla mancanza di Brooklyn.

Le voci su tensioni tra Brooklyn e il resto della famiglia sono diffuse, con recenti eventi che sembrano confermarle. Ha recentemente rinnovato le promesse di matrimonio con l’attrice Nicola Peltz senza invitare la sua famiglia, nonostante l’evento fosse pieno di affetti e parole commoventi da parte della famiglia Peltz. I Beckham non sono stati neanche informati della cerimonia.

L’ultima foto di famiglia completa risale a un giorno di festa e da allora Brooklyn ha disseccato i legami, tornando nel Regno Unito solo per motivi di lavoro. Ha dichiarato che tornerebbe solo per assaporare uno dei suoi piatti preferiti, che ricordano i pasti preparati dal padre.

Brooklyn si è anche dichiarato “affranto” per come Nicola è stata rappresentata nella faida familiare. Molti sostengono che la responsabilità per l’assenza agli eventi familiari fosse ingiustamente attribuita a Nicola, difendendo la sua influenza nella situazione.