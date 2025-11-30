Capri: revocata licenza a Da Paolino

7.2 C
Roma
domenica – 30 Novembre 2025
Da stranotizie
Il Comune di Capri ha revocato la licenza commerciale al ristorante “Da Paolino”, un locale storico di via Palazzo a Mare noto per la sua clientela internazionale. Il provvedimento segue i sopralluoghi del Comune e della guardia di finanza, che hanno rilevato 19 irregolarità edilizie tra il 7 e l’8 agosto.

Le ordinanze dell’8 settembre avevano già disposto la demolizione di vari ambienti ritenuti realizzati senza titolo, tra cui laboratori interni, locali di servizio e una piccola unità abitativa sul retro, oltre a pergolate, fontane e modifiche alla muratura perimetrale. Tutte queste strutture si trovano su un immobile vincolato paesaggisticamente.

La revoca della licenza non ha effetto immediato poiché il ristorante è chiuso per la stagione. Tuttavia, la proprietà può impugnare la decisione al Tar. Michela De Martino, per conto della proprietà, ha dichiarato che “stanno valutando il da farsi” e che vogliono “sistemare tutto secondo la legge”. Il ristorante “Da Paolino” è noto per aver ospitato diverse star internazionali, tra cui Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio e Beyoncé. La notizia è stata riportata dal Corriere del Mezzogiorno.

