Capri Music Award: la nuova era della musica live in Italia

La musica continua a svolgere un ruolo chiave nella valorizzazione dei patrimoni culturali. Recentemente, Capri ha ospitato la prima edizione del Capri Music Award, un evento che unisce arte e storia nel suggestivo scenario della Certosa di San Giacomo.

La serata, tenutasi nel chiostro della Certosa, ha visto la partecipazione di importanti artisti della scena musicale italiana, tra cui Rose Villain, The Kolors, Serena Brancale, Petit, CoCo e Settembre. A presentare l’evento, l’energica Elisabetta Gregoraci, che ha intrattenuto il pubblico con la sua vivacità.

Il Sindaco di Capri, Paolo Falco, ha aperto la manifestazione sottolineando l’importanza di offrire uno spazio speciale per la musica e la creatività, evidenziando come il festival rappresenti la volontà di collegare la bellezza del territorio con l’energia artistica. Il Capri Music Awards punta anche a valorizzare i talenti emergenti con il Capri Young Awards, celebrando al contempo la musica italiana di qualità.

L’Assessore ai Grandi Eventi, Salvatore Ciuccio, ha aggiunto che l’obiettivo del festival è creare un contesto che metta in luce non solo artisti affermati, ma anche giovani promettenti. Ha inoltre rivelato che parte dei fondi raccolti durante l’evento sarà destinata alla Fondazione Una Nessuna Centomila, evidenziando l’impegno sociale del festival.

La prima edizione del Capri Music Award si profila quindi come una nuova piattaforma per la musica dal vivo in Italia, mirata a connettere l’arte con la cultura e la solidarietà.