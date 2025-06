Capri D’Autore 2023: Cultura e Turismo in Evoluzione

Inizia oggi la terza edizione di Capri D’Autore, rassegna culturale curata da Valentina Fontana e promossa da Vis Factor. L’evento si svolgerà il 13 e 14 giugno, alle 18, nei Giardini di Augusto, il cuore dell’isola di Capri. La manifestazione, patrocinata dal Ministero del Turismo e dal Comune di Capri, si propone come un palcoscenico per riflettere sulle trasformazioni sociali, economiche e culturali in corso in Italia e nel mondo.

Durante l’incontro, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè ha dichiarato che lo stato del turismo in Italia è molto positivo, grazie all’impegno di imprenditori e lavoratori del settore. Ha spiegato che il Governo sta cercando di creare condizioni favorevoli per il settore, mirando a una crescita sostenibile che favorisca l’occupazione. Santanchè ha anche affrontato il tema dell’overtourism, suggerendo che la questione si concentri sulla gestione dei flussi turistici. Ha rilevato che attualmente il 75% dei turisti si concentra su solo il 4% del territorio nazionale.

Inoltre, il Ministro ha annunciato l’intenzione di convocare un tavolo tecnico con la Regione Campania per migliorare la gestione degli arrivi turistici. Ha sottolineato l’importanza di scaglionare gli arrivi a Capri, evidenziando che l’isola non è attrezzata per accogliere un numero elevato di visitatori in simultanea. Santanchè ha chiesto la collaborazione delle autorità locali per affrontare questa problematica in modo efficace.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilmattino.it

👕 Bestseller T-Shirt Italiane su Bestselling Italy – Direttamente da Etsy 🇮🇹 Avogato

Ironica per chi ama gatti e avocado. Verdicchio

Per chi ama il vino e lo stile italiano. Non parlatemi prima del caffè

Per chi non funziona senza espresso! La Dolce Vita

Lo stile italiano che non passa mai di moda. Sii una persona gentile

Messaggio positivo per tutti i giorni. Resta sempre te stesso

Per chi crede nella propria unicità. 🎁 Spedizione veloce da Etsy Italia 🇮🇹 – Scopri tutte le t-shirt su Bestselling Italy ❤️ Cosa dicono i nostri clienti "La qualità della stampa è top, e il design fa sempre sorridere! Super consigliata!" – Giulia M., Torino

"T-shirt originali, ben fatte, e spedizione rapidissima. Comprerò ancora!" – Andrea F., Roma