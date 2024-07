Caprarica rivela un segreto di Diana: “La grande differenza con Kate”

Ieri Lady Diana avrebbe compiuto 63 anni e per questo motivo Dario Maltese le ha dedicato la seconda parte di Morning News. In collegamento con il conduttore c’era il più famoso esperto di reali inglesi, Antonio Caprarica. Lo scrittore ha svelato un aneddoto sulla Spencer ed ha spiegato che era solita scusarsi per la sua ignoranza e ripetere quanto fosse “stupidina”. Poco dopo Caprarica ha anche sottolineato la più grande differenza tra Diana e Kate Middleton, che per molti è l’erede naturale di sua suocera.

“Iniziamo a dire la verità, è stata Diana a sedurre Carlo, si è fatta avanti e l’ha corteggiato e l’ha spinto a dichiararsi. Non so nemmeno se fosse innamorata di lui o dell’idea dell’amore. Era molto immatura quando l’ha incontrato. Lei diceva ‘io sono una stupidina’, ma non era vero. Era invece molto ignorante e siccome se ne vergognava tanto si scusava quando si trovava in contesti culturalmente elevanti e diceva ‘sono una stupidina’, ma questo non corrispondeva assolutamente alla verità.

Kate è diversa, lei è una donna molto intelligente, colta, acculturata, che ama la lettura e che ha naturalmente quella empatia che in Diana poteva sorprendere, visto che proveniva da una grande famiglia aristocratica, per Kate invece è normale. Questa infatti è la grande differenza con la suocera, che non ha mai conosciuto. Kate infatti è davvero una della gente comune, normale, una del popolo e la gente la sente così. Quindi per lei è molto più facile essere più vicina al popolo e il popolo in effetti la sente in questi termini.

Poi quell’annuncio drammatico della malattia fatto in televisione le ha dato lo stesso status di vittima e di sofferenza che aveva Diana. Anche lei ormai è sulla piattaforma della sofferenza che la innalza molto al di sopra del resto della famiglia reale e lo dimostrano i rating di popolarità”.