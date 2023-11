Caprarica perde la pazienza a Ballando: “Mi sono rotto! Cafone”

Teo Mammucari ieri sera a Ballando con le Stelle ha discusso nuovamente con Selvaggia Lucarelli e la catfight è iniziata per una rivelazione del comico sulla giurata. I due hanno continuato a punzecchiarsi e Selvaggia ha provocato Teo dicendo che Antonio Caprarica ha ballato meglio di lui: “E smettila con la storia che sei qui da tre settimane. Tutti i concorrenti sono qua da quando ci sei anche tu e alcuni sono più bravi. Caprarica ha ballato bene stasera, molto meglio di te“.

Teo nel suo siparietto ha sparato a zero sul collega: “Non mi fate parlare di lui vi prego.Lui ha ballato meglio di me? Ma che state a di? C’è stato un momento in cui ballava e non trovava più la ballerina. N on sapeva dove stava e poi l’ha rivista quando lei gli ah detto di girarsi. Si è perso la ballerina. Quello è un tronco che parla inglese, bruciato… Balla bene? Ma è un cane! Quello è proprio un cane malato senza una zampa. Ma dai è un anziano di 70 anni che non si muove nemmeno. E non dire più nulla che vengo lì e ti alzo le mani“.

Caprarica perde la calma contro Mammucari: “Adesso mi hai scocciato sei un cafone”.

In questo gioco fatto di amore e odio con Teo, Antonio ieri sera si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: “Adesso ascoltami bene. Io sarò un cane ma resto gentiluomo, tu invece sei diventato un gran cafone. Questa è la mia opinione e tu per me sei un cafone te lo confesso. Secondo me faresti bene a prendere delle lezioni di buone maniere. Mi hai rotto le scatole tutta la sera a dirmi le stesse cose. Balla Teo, balla. Anzi, impara a ballare davvero e non fare più il molleggiato. Mi stai esaurendo e mi hai proprio scocciato“.