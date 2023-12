Cappotto invernale per animali domestici vestiti per cani abbigliamento invernale

Informazioni su questo articolo:

Circa le dimensioni:

Al fine di scegliere una taglia più adatta al tuo cane, per i vestiti a due gambe, si prega di misurare l’attenzione sulla circonferenza del torace e per i vestiti a quattro gambe, deve adattarsi alla circonferenza del torace e alla lunghezza della schiena. Si prega di misurare le dimensioni del cane prima di effettuare un ordine e fare riferimento alla tabella delle taglie per l’acquisto. Se i dati sono di due dimensioni, è meglio scegliere una dimensione più grande

Materiale:

Tessuto in poliestere, strato interno in pile addensato per un maggiore calore

Caratteristiche:

La fodera interna è peluche, che è più calda all’interno e all’esterno in inverno, e il design della maglia è facile da indossare e da togliere.

Gamma di razza:

Applicabile a tutti i cani di taglia piccola, media e grande, come: Bulldog francese, Labrador, Chihuahua, Beagle, Teddy, Chenery, Yorkshire

Se hai domande sul prodotto, contattaci in tempo

7 taglie disponibili:

XS: lunghezza posteriore: 26CM / 10.1 pollici, circonferenza del torace: 36CM / 14 pollici, circonferenza del collo: 30CM / 11.7 pollici

S: lunghezza posteriore: 30CM / 11.7 pollici, circonferenza del torace: 44CM / 17.2 pollici, circonferenza del collo: 34CM / 13.3 pollici

M: lunghezza posteriore: 35CM / 13.7 pollici, circonferenza del torace: 52CM / 20.3 pollici, circonferenza del collo: 40CM / 15.6 pollici

L: lunghezza posteriore: 40CM / 15.6 pollici, circonferenza del torace: 60CM / 23.4 pollici, circonferenza del collo: 44CM / 17.2 pollici

XL: lunghezza posteriore: 43CM / 16.8 pollici, circonferenza del torace: 66CM / 25.7 pollici, circonferenza del collo: 48CM / 18.7 pollici

XXL: lunghezza posteriore: 47CM / 18.3 pollici, circonferenza del torace: 72CM / 28.3 pollici, circonferenza del collo: 54CM / 21.1 pollici

3XL: lunghezza posteriore: 59CM / 23.1 pollici, circonferenza del torace: 84CM / 33.1 pollici, circonferenza del collo: 58CM / 22.6 pollici